Jova Summer Party, Jovanotti a Roma torna nella casa dove è nato e nel suo vecchio liceo

Lorenzo Jovanotti è arrivato a Roma per il Gran Finale al Circo Massimo del Jova Summer Party, con la doppia data di sabato 12 e domenica 13 settembre. Lorenzo, che con il ‘Jovagiro’ in bici, ha raggiunto sulle due ruote le località tappa dei suoi show, iniziati il 7 agosto da Olbia e proseguiti poi a Montesilvano (Pescara), Catanzaro, Palermo, Napoli e Bar è arrivato a Roma per i concerti conclusivi. E anche nella Capitale Cherubini ha inforcato le due ruote per tornare nella casa dove è nato e cresciuto in Vaticano e nella scuola frequentata da adolescente nella Città Eterna. Tutto, come sempre, documentato su Instagram, per una sorta di anticipazione di un video più ampio che pubblicherà domenica.