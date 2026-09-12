Irlanda, Trump al Doonbeg Golf Resort: le immagini dell'arrivo del presidente

Il presidente Usa Donald Trump è arrivato al Doonbeg Golf Resort, in Irlanda, per assistere all’Irish Open nell’ambito della sua visita di due giorni nel Paese. In precedenza, nella giornata di sabato, aveva avuto un colloquio a Dublino con la sua omologa irlandese, la presidente Catherine Connolly. Connolly è una politica di sinistra che figurava tra coloro che protestarono in occasione della visita di Trump in Irlanda nel 2019, durante il suo primo mandato. Attualmente ricopre la carica di capo di Stato dell’Irlanda, un ruolo elettivo ma prevalentemente cerimoniale. Sostenitrice della causa palestinese, in passato ha criticato la politica statunitense in Medio Oriente e ha definito Trump un “bullo”. La presidente irlandese ha accolto Trump al termine del tappeto rosso presso la sua residenza ufficiale. I due si sono stretti la mano e hanno conversato prima di entrare nell’edificio. Trump è uscito da solo pochi minuti più tardi e ha reso omaggio mentre la banda delle Forze di Difesa irlandesi eseguiva l’inno nazionale statunitense, passando poi in rassegna il picchetto d’onore dell’esercito irlandese.