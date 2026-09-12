Irlanda, a Dublino forti proteste contro Donald Trump

A Dublino, un gruppo composto da partiti di opposizione di sinistra, gruppi antimilitaristi, organizzazioni filopalestinesi, ambientalisti e altri ha manifestato contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che durante la sua visita in Irlanda in occasione di un importante torneo presso il suo campo da golf ha affermato che un Paese di nuovo unificato sarebbe stato “fantastico”, addentrandosi in un argomento complesso e politicamente delicato. Nella capitale a centinaia sono scesi in strada per manifestare il proprio dissenso contro il capo della Casa Bianca. Tra cartelli con le scritte “Trump not welcome” e “Trump allowed genocid in Gaza”, le persone hanno protestato sventolando bandiere palestinesi e della comunità lgbtq+.