India, al via il vertice Brics: l'arrivo a Nuova Delhi di Xi Jinping

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato sabato a Nuova Delhi, in India, per partecipare al 18° vertice dei Brics su invito del primo ministro della Repubblica dell’India Narendra Modi.

Il 18° vertice dei Brics si terrà dal 12 al 13 settembre.

In occasione del vertice, Xi si unirà agli altri leader per tracciare un nuovo percorso verso uno sviluppo di alta qualità della cooperazione tra i paesi Brics, unendo le forze collettive del Sud del mondo e contribuendo a garantire stabilità e slancio positivo a un mondo che sta attraversando profondi cambiamenti.