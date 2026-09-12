Francia, un treno regionale deraglia in Normandia: ipotesi sabotaggio

Almeno 44 persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, in seguito al deragliamento di un treno passeggeri nel nord della Francia. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche in elicottero. A bordo del treno in servizio tra Rouen e Caen, uscito dai binari vicino al comune di Cléon, in Normandia, si trovavano 180 passeggeri. La polizia francese privilegia l’ipotesi di un atto doloso. Tra i primi elementi emersi ci sarebbe la presenza di un pezzo di rotaia depositato sui binari. La procura di Rouen ha aperto un’inchiesta. Anche la Sncf, la compagnia ferroviaria nazionale francese, ha avviato una propria indagine, assicurando di voler “offrire tutta la propria collaborazione in piena trasparenza”. I test per verificare l’eventuale assunzione di alcol e stupefacenti da parte del conducente del treno sono risultati tutti negativi, ha riferito il procuratore di Rouen.