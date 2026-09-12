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sabato 12 settembre 2026

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Firenze: restaurate 'Storie di San Francesco' di Giotto in Santa Croce

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Il restauro delle ‘Storie di San Francesco’, nella Cappella Bardi in Santa Croce a Firenze, prendendosi cura di un capolavoro, restituisce una più chiara lettura della pittura giottesca, mettendone in luce la ricchezza vitale, la intensità espressiva, la rivoluzionaria concezione dello spazio dipinto e del suo rapporto con quello reale. Dopo quattro anni di intenso lavoro le pitture murali di Giotto, testo capitale del primo quarto del Trecento e punto di riferimento degli artisti successivi, vengono quindi restituite alla vista dei visitatori di tutto il mondo: il progetto di studio approfondito e il successivo restauro è stato promosso dall’Opera di Santa Croce con l’Opificio delle Pietre Dure che l’ha progettato e realizzato, a sostenerlo, oltre al Ministero della Cultura, la Fondazione CR Firenze, ARPAI, e un gruppo di appassionati e generosi donatori privati, tra cui Veronica e Dominque Marzotto e William von Mueffling.