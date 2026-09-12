Comunali Milano, Calabresi: "Non c’è fretta elezioni a maggio del prossimo anno"

“Le elezioni sono a maggio dell’anno prossimo, se facciamo tutti i giorni così…”. Lo ha detto Mario Calabresi al suo arrivo alla festa del Partito Democratico a Milano, rispondendo ai tanti giornalisti che lo inseguivano per fargli domande. “Tutti si aspettano l’annuncio della candidatura? Io ho sempre detto che non dicevo niente, sono qui perché parlo questa sera. Bisogna fare le cose con tranquillità e con calma non c’è nessuna fretta. Si possono fare le cose per bene, io sono venuto qua stasera per fare un incontro con don Ciotti, perché ci tengo a questo tema degli invisibili, delle persone che non si vedono e mi piace far le cose per bene e non in modo frettoloso”, ha spiegato Calabresi.