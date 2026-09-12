Cisgiordania, un video mostra soldati israeliani sparare contro civili palestinesi

Sabato le truppe israeliane hanno aperto il fuoco contro un gruppo di palestinesi che non sembravano rappresentare una minaccia nella Cisgiordania occupata. I militari hanno ferito un uomo, come mostra un video girato da un testimone oculare con il proprio cellulare.

Le immagini mostrano le truppe che sparano più di 14 colpi contro il gruppo di civili, precipitatisi sul posto dopo aver ricevuto segnalazioni secondo cui alcuni coloni israeliani erano giunti nel villaggio di Faqqa con un gregge di pecore.

Nel video si sentono degli spari, mentre un gruppo di uomini afferra il ferito e lo porta via dalle truppe. Lo hanno poi adagiato a terra e gli hanno legato un laccio emostatico intorno alla gamba, in un evidente tentativo di fermare l’emorragia.