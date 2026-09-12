Centrosinistra, Conte: "No primarie? No a caminetti e segrete stanze per scelta leader"

Arrivato alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia, il leader M5S Giuseppe Conte è stato sollecitato sulla freddezza del Pd sulle primarie. “Vorrei ricordare che nel Movimento 5 Stelle non c’è la tradizione delle primarie. Noi abbiamo omaggiato una tradizione del Pd perché non c’era altra soluzione quindi voglio dire è una tradizione che appartiene al Pd. Si può trovare una soluzione, ma adesso che facciamo? Ci riuniamo in qualche segreta stanza, facciamo qualche caminetto dopo aver detto a tutto il popolo progressista che decideranno loro chi è il migliore o la migliore interprete per quanto riguarda la realizzazione del programma? Ci chiudiamo chi? Quante persone, 5-10 chi?”, ha detto Conte, che poi, a Giorgia Meloni che suggerisce ‘Una poltrona per due’ per il centrosinistra dice: “Si riferiva a lei e Vannacci“.