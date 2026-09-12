Bulgaria, esplosione in un deposito d'armi: domato l'incendio

In Bulgaria, le autorità locali hanno avviato indagini su un’esplosione avvenuta nella notte in un deposito di armi nei pressi del villaggio di Tsareva Livada, nel centro del Paese. L’episodio segue un altro incendio verificatosi in un deposito di munizioni nelle ultime settimane.

Sabato il ministro dell’Interno Ivan Dermendzhiev ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito nel rogo e che le fiamme sono state domate, mentre le indagini sono ancora in corso. Ha inoltre indicato che l’incidente potrebbe essere collegato a un precedente incendio verificatosi in agosto presso un altro stabilimento della società EMCO.