11 settembre 2001, il cielo sopra New York illuminato dalla sagoma delle Torri

In vista del 25° anniversario dell’attacco al World Trade Center, il cielo sopra il porto di New York mercoledì sera si è illuminato con un gioco di luci prodotto con droni. Al termine della performance ha proiettato la sagoma delle Torre Gemelle formata da 2977 luci, che rappresentano le vittime dell’attentato di al Qaeda alle Twin Towers. L’11 settembre 2001 due aerei pilotati dai terroristi dopo essere stati dirottati si schiantarono contro le due torri del World Trade Center a Manhattan. Gli organizzatori hanno affermato che il progetto artistico è stato realizzato in collaborazione con i membri della comunità dell’11 settembre, tra cui familiari, soccorritori e sopravvissuti.