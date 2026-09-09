Ucraina, attacchi russi in diversi distretti nella regione di Kiev

(LaPresse) Attacchi russi la scorsa notte in diversi distretti nella regione di Kiev, in Ucraina, provocando un incendio in uno stabilimento di trasformazione alimentare a Bila Tserkva, secondo quanto riferito dal Servizio statale di emergenza ucraino. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte e sono riusciti a domare le fiamme nonostante i frequenti allarmi aerei e la minaccia di ulteriori attacchi. Le autorità hanno riferito che sono stati presi di mira i distretti di Bila Tserkva, Brovary, Boryspil, Fastiv, Obukhiv e Bucha.