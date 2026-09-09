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mercoledì 9 settembre 2026

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Ucraina, attacchi russi in diversi distretti nella regione di Kiev

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(LaPresse) Attacchi russi la scorsa notte in diversi distretti nella regione di Kiev, in Ucraina, provocando un incendio in uno stabilimento di trasformazione alimentare a Bila Tserkva, secondo quanto riferito dal Servizio statale di emergenza ucraino. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte e sono riusciti a domare le fiamme nonostante i frequenti allarmi aerei e la minaccia di ulteriori attacchi. Le autorità hanno riferito che sono stati presi di mira i distretti di Bila Tserkva, Brovary, Boryspil, Fastiv, Obukhiv e Bucha.