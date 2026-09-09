Torino: anziana trovata morta in un appartamento a Moncalieri, deceduto anche fratello

(LaPresse) Oltre al cadavere di una donna di 78 anni è stato trovato morto anche il fratello, 75enne, all’interno del loro appartamento a Moncalieri (Torino), all’undicesimo piano di un condominio. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, Roberto, malato oncologico, avrebbe ucciso la sorella Rosella Borchiotti, affetta da sordomutismo, colpendola con una spranga di metallo, per poi togliersi la vita impiccandosi. Nell’appartamento sarebbe stato trovato anche un biglietto nel quale l’uomo avrebbe spiegato il proprio gesto facendo riferimento alla sofferenza, al fatto che lui badasse alla sorella e al peggioramento delle proprie condizioni di salute. I due corpi, che potrebbero trovarsi nell’abitazione già da alcuni giorni, sono stati rinvenuti nella camera da letto.