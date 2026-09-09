Soccorso in montagna, Italia e Francia insieme per un’esercitazione al confine

(LaPresse) Si è svolta ieri, 8 settembre, a Bar Cenisio, nel comune di Venaus, in provincia di Torino, un’esercitazione transfrontaliera di soccorso in ambiente montano che ha visto operare fianco a fianco le squadre italiane e francesi. All’attività hanno partecipato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (SASP), il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza – Stazione di Bardonecchia e, per la Francia, gli operatori del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) e delle CRS – Secours en Montagne della Police Nationale, insieme all’elicottero Choucas 05 di Modane. L’esercitazione ha previsto due distinti scenari di incidente alpinistico, con il recupero simulato di due persone in ambiente impervio attraverso l’impiego di differenti tecniche di soccorso. L’esercitazione in montagna ha rappresentato un’importante occasione di addestramento per tutti gli operatori coinvolti, permettendo di sperimentare e perfezionare, in un contesto controllato e senza le pressioni legate alla presenza di un paziente reale, anche tecniche complesse o utilizzate meno frequentemente durante gli interventi quotidiani. L’attività è stata inoltre un momento di confronto tra i sistemi di soccorso italiani e francesi, che nelle aree alpine di confine possono essere chiamati a intervenire insieme anche in missioni particolarmente complesse. La condivisione di tecniche, procedure ed esperienze permette di migliorare il coordinamento tra gli equipaggi e aumentare la sicurezza degli interventi congiunti. All’esercitazione erano presenti il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, rappresentanti della Direzione di Azienda Zero e delle istituzioni locali, a testimonianza dell’attenzione riservata alla collaborazione tra i sistemi di emergenza e alla sicurezza nelle aree montane di confine.