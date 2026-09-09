Rai, Ranucci: "Non mi candido, do più fastidio come conduttore di Report"

“Non faccio politica, non mi candido, perché do più fastidio come conduttore di Report e voglio fare il conduttore di Report. Se non dovessi esserci possibilità di reintegro? Ci sta, non preoccuparti. Se non faccio questo, faccio un’altra cosa da un’altra parte, continuerò a fare il giornalista”. Così Sigfrido Ranucci, arrivando alla festa di AVS ‘Terra!’, a Roma, dove presenterà il suo libro. “Essere qui mi rende leader della sinistra? No, vengo a presentare il mio libro, come autore”, ha detto ancora l’ex conduttore di Report, che sugli attacchi di Fratelli d’Italia in merito a delle eventuali chat segrete scambiate con Valter Lavitola sull’app di messaggistica criptata ‘Signal’ risponde: “non ci sono chat segrete, è una caz**ta”.