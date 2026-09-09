Norvegia, il funerale di re Harald V: presenti monarchi e leader internazionali

(LaPresse) La Norvegia ha dato l’ultimo addio a re Harald V. Migliaia di persone hanno affollato le strade di Oslo per assistere al passaggio della bara del popolare monarca, mentre al funerale hanno partecipato membri delle famiglie reali e leader politici provenienti dall’Europa e da altri Paesi. Il corteo funebre, durato circa mezz’ora, è partito dal Palazzo reale e ha raggiunto la Cattedrale di Oslo. All’inizio della processione, 21 colpi di cannone hanno risuonato sulla capitale. Dietro la bara, avvolta nello stendardo reale norvegese rosso, hanno sfilato il figlio di Harald, il nuovo re Haakon VIII, e altri membri di alto rango della famiglia reale. La vedova del sovrano, la regina Sonja, e la moglie di Haakon, la regina Mette-Marit, hanno seguito il corteo a bordo di un’auto. Al solenne corteo hanno preso parte anche funzionari norvegesi e numerosi dignitari stranieri. Tra i presenti i monarchi di Svezia, Danimarca, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Monaco e Giordania, oltre all’erede al trono britannico, il principe William, e al principe ereditario Akishino del Giappone. Al funerale hanno partecipato anche diversi leader politici europei, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.