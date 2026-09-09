Missione Pégase 26, i Rafale francesi arrivano in Alaska dopo la rotta artica

(LaPresse) Quattro caccia francesi Rafale sono atterrati alla base aerea di Eielson, in Alaska, dopo aver percorso per la prima volta una rotta artica attraverso la Groenlandia nell’ambito della missione francese «Pégase 26». Il nuovo itinerario offre alle Forze Aeree e Spaziali francesi un’ulteriore possibilità per raggiungere la regione indo-pacifica e, allo stesso tempo, permette agli equipaggi di addestrarsi in condizioni operative artiche. I Rafale hanno raggiunto l’Alaska partendo dalla base aerea di Istres, nel sud della Francia, con un volo durato quasi 11 ore e caratterizzato da cinque rifornimenti in volo. Questa tecnica consente ai caccia di percorrere grandi distanze senza dover effettuare atterraggi intermedi. La missione «Pégase 26» proseguirà ora verso l’area indo-pacifica e successivamente verso il Vicino e Medio Oriente. Nel corso dell’intera operazione, i quattro Rafale dovrebbero accumulare complessivamente circa 80 ore di volo.