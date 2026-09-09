Meloni: "L’IA è la rivoluzione più dirompente del nostro tempo"

(LaPresse) “Affrontate un tema che mi sta particolarmente a cuore, la più dirompente rivoluzione del nostro tempo: l’intelligenza artificiale, una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a ‘Forum’, su Canale 5, in un videomessaggio dedicato all’intelligenza artificiale. Meloni ha ricordato che l’AI è stata “una delle priorità” della presidenza italiana del G7, sottolineando anche la “storica presenza di Papa Francesco”. La presidente del Consiglio ha inoltre evidenziato il ruolo dell’Italia nel quadro europeo: “Oggi l’Italia è tra le prime nazioni d’Europa ad aver approvato una legge organica sull’intelligenza artificiale”. Secondo la premier, l’intelligenza artificiale “porta con sé potenzialità straordinarie“, ma anche “enormi rischi“, rendendo necessario affrontare la trasformazione tecnologica con particolare attenzione alle sue conseguenze.