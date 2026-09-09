Medio Oriente, missili intercettati sopra i cieli della Giordania

(LaPresse) Durante la notte tra martedì e mercoledì, nel cielo sopra la Giordania sono state avvistate intercettazioni di missili. E’ avvenuto mentre l’esercito statunitense ha reso noto di aver distrutto cinque petroliere iraniane in risposta agli ultimi attacchi contro le proprie navi da guerra e Teheran ha reagito colpendo obiettivi americani in Giordania. A seguito degli attacchi americani, l’Iran ha lanciato missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, secondo quanto riportato dai media statali iraniani. L’esercito di Amman ha dichiarato che i propri sistemi di difesa aerea hanno intercettato 18 missili balistici lanciati verso il proprio territorio e che altri due sono caduti in zone disabitate.