Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 9 settembre 2026

Ultima ora

Francia, le immagini dei quattro Renoir rubati in un museo della Costa Azzurra

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

(LaPresse) Le autorità hanno diffuso le immagini dei 4 dipinti di Renoir rubati durante una rapina martedì in un museo della Costa Azzurra, in Francia. Due ladri hanno tagliato una recinzione, si sono arrampicati attraverso una finestra e hanno rubato quattro preziosi dipinti di Renoir da un piccolo museo nella città di Cagnes-sur-Mer, ma hanno abbandonato due delle opere d’arte mentre fuggivano. L’intera operazione è durata meno di tre minuti. Gli investigatori hanno avviato una ricerca a livello nazionale per individuare i responsabili. Il sindaco di Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, ha stimato il valore complessivo delle opere di Renoir rubate a 9 milioni di euro, ma gli esperti di furti d’arte hanno avvertito che sarà estremamente difficile venderle.