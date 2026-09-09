Francia, le immagini dei quattro Renoir rubati in un museo della Costa Azzurra

(LaPresse) Le autorità hanno diffuso le immagini dei 4 dipinti di Renoir rubati durante una rapina martedì in un museo della Costa Azzurra, in Francia. Due ladri hanno tagliato una recinzione, si sono arrampicati attraverso una finestra e hanno rubato quattro preziosi dipinti di Renoir da un piccolo museo nella città di Cagnes-sur-Mer, ma hanno abbandonato due delle opere d’arte mentre fuggivano. L’intera operazione è durata meno di tre minuti. Gli investigatori hanno avviato una ricerca a livello nazionale per individuare i responsabili. Il sindaco di Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, ha stimato il valore complessivo delle opere di Renoir rubate a 9 milioni di euro, ma gli esperti di furti d’arte hanno avvertito che sarà estremamente difficile venderle.