Fisco, Landini: "Flat tax per giovani presa per il culo, tassazione sia progressiva"

“La flat tax per i giovani proposta da Giorgetti è una buona proposta? No, credo che sia una presa per il culo, così la diciamo in italiano. Nel nostro paese il fisco deve essere progressivo. Io mi sono rotto le scatole. Ognuno deve pagare in base a quello che prende e a quello che ha. Lo dice la Costituzione, chi più ha e chi più prende, più deve pagare. Il resto sono prese in giro e sono forme per raccontare delle balle alle persone”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, a margine della festa di AVS ‘Terra!’ a Roma. Secondo Landini il governo con questi provvedimenti dice “alle partite Iva che c’è la flat tax e che pagheranno meno tasse”, ma si dimentica di dire che “non hanno tutti gli altri diritti”, “diventa una competizione al ribasso, perché poi le imprese fanno lavorare le partite IVA perché gli costa meno e se hanno problemi li lasciano a casa”, dato che “non hanno ammortizzatori, non hanno tutele, non hanno quei diritti che dovrebbero avere”.