Europei volley a Napoli, De Giorgi: “Orgogliosi di essere protagonisti di una giornata storica”

(LaPresse) Si è svolta questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli, la conferenza stampa di presentazione della gara inaugurale dei Campionati Europei maschili di pallavolo. A margine dell’incontro sono intervenuti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, il commissario tecnico della Nazionale italiana di volley, Ferdinando De Giorgi, e il capitano azzurro Simone Giannelli. “Orgogliosi di essere protagonisti di una giornata storica” ha detto l’allenatore degli azzurri.