Cina, torna il Festival Internazionale delle Luci di Shanghai

(LaPresse) Tutto pronto a Shanghai, in Cina, per la terza edizione del Festival Internazionale delle Luci. La kermesse si aprirà il 17 settembre e si concluderà il 16 ottobre. L’Ufficio Informazioni del Governo Municipale di Shanghai ha annunciato i dettagli nel corso di una conferenza stampa. Il festival di quest’anno si articolerà in un’unica sede principale e 16 sedi secondarie, con 158 eventi a tema che offriranno ai visitatori di tutto il mondo, così come ai residenti locali, una ricca e variegata esperienza audiovisiva dedicata alle luci.