California, crolla vialetto davanti alla villa di Nicolas Cage a Malibu

(LaPresse) Il vialetto di una villa sul mare a Malibu, in California, di proprietà dell’attore Nicolas Cage, è crollato martedì mattina, aprendo un enorme buco davanti alla casa. Il crollo ha causato una fuga di gas poco prima delle 6 del mattino, costringendo le autorità e la società di servizi pubblici a intervenire. I rappresentanti di Cage non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Dai registri catastali risulta che la proprietà è stata venduta nel 2024 e il precedente proprietario aveva dichiarato al “New York Times”, al momento della vendita, che l’acquirente era Cage.