AfD, Landini: "La gente va a votare contro chi negli anni non ha risolto i problemi"



“Il voto della classe operaia ad Afd? Mi pare che sia un po’ di tempo che il mondo del lavoro ha un rapporto pessimo con la politica. Siamo in una società, vale in Germania come anche nel nostro paese, dove hai metà della gente che non va a votare e quando va a votare va a votare incavolata perché ha un giudizio pessimo di chi fa politica, perché si sente solo e non vede rappresentato i suoi interessi, i suoi bisogni. Io credo bisogna avere la pazienza di tornare ad ascoltare le persone che hanno bisogno, di non lasciarle sole e di ricominciare a fare delle politiche molto precise”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, commentando a margine della festa di AVS ‘Terra!’ a Roma il voto in Sassonia. “Quando parliamo di Sassonia parliamo di una delle zone più povere della Germania dell’Est, che ha mantenuto una condizione di diversità, lì i salari sono sempre stati più bassi, lì hanno fatto promesse che poi non hanno mantenuto, dovevano fare investimenti per creare lavoro, non è stato fatto. Quindi se tu guardi il mondo con gli occhi di quelle persone quale mondo vedono?”, aggiunge Landini, che imputa a questo elemento il motivo per cui la gente “che da tempo non andava a votare ha pensato di andare a votare per dare un voto che è anche contro le forze politiche che fino a oggi hanno governato e non ha risolto quei problemi lì”. “Se temo che la stessa cosa possa succedere in Italia con Futuro Nazionale? Non lo so, io parto da un dato oggettivo che c’è stato, facciamo i conti con il referendum”, risponde Landini, “la prima volta che questa maggioranza si è misurata con un voto dopo 4 anni, è andata sotto”, “si è dimostrato che la maggioranza di questo paese, ad esempio, difende la Costituzione, non è d’accordo con le politiche che sta facendo il governo”. “Quella gente lì non è andata a votare per qualcuno, è andata a votare per qualcosa” e questo significa che “bisogna ritornare ad ascoltare quel qualcosa di cui le persone hanno bisogno”, conclude Landini, il voto per il referendum in Italia è “la prova che ho è che gente che da anni non votava è andata a votare per qualcosa di importante e non ha votato per il governo, per la destra, ha votato per la Costituzione antifascista del nostro paese”