AfD, Bombardieri: "Gli operai si spostano a destra, necessaria riflessione europea"

“Afd ha raccolto il voto della classe operaia? Io penso che già il voto europeo abbia dato questo segnale. Non c’era bisogno di aspettare il voto in Germania, il voto durante le elezioni europee ha dimostrato che molti degli operai e dei lavoratori che pensano e rischiano di perdere il posto di lavoro si sono spostati a destra”. Così il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, intervenendo a margine della festa di Avs ‘Terra!’ a Roma. “Credo che c’è una riflessione da fare in Europa rispetto all’efficacia delle decisioni che vengono assunte in Europa”, suggerisce il segretario, secondo cui è necessario “un discorso molto più ampio che debba riguardare non solo la Germania, ma tutta l’Europa”.