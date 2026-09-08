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martedì 8 settembre 2026

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Yemen, Houti accusano l’Arabia Saudita di aver attaccato una prigione: il video dei ribelli

LaPresse
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Un canale televisivo gestito dagli Houthi ha trasmesso un video in cui si mostravano, secondo quanto affermato, le conseguenze di un attacco aereo saudita contro una prigione nel nord dello Yemen, mentre i ribelli sostenuti dall’Iran accusavano l’Arabia Saudita di aver ucciso sette persone, tra cui un bambino. Le immagini, trasmesse da Al-Masirah, mostrano un edificio crollato, macerie e lastre di cemento frantumate sparse sul terreno. Per rappresaglia, gli Houti avrebbero poi colpito obiettivi in Arabia.