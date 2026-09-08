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martedì 8 settembre 2026

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Ucraina, raid russi su Kiev dopo la tregua: almeno due morti

LaPresse
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Almeno due persone sono state uccise e altre dieci sono rimaste ferite in un attacco sferrato dalla Russia durante la notte contro Kiev, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. Le squadre di soccorso sono intervenute sul luogo dell’attacco, spegnendo gli incendi divampati  all’interno di edifici nei distretti di Holosiivskyi e Podilskyi. Mosca aveva sospeso i raid sulla capitale ucraina per tre giorni durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.