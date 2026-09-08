Ucraina, il risveglio di Kiev dopo gli attacchi notturni russi

Due persone sono state uccise e almeno dieci sono rimaste ferite dopo che, nella notte, la Russia ha colpito la capitale ucraina, Kiev, con droni e missili, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L’attacco è avvenuto dopo una tregua durante il fine settimana, in concomitanza con l’arrivo a Kiev degli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff per la loro prima visita ufficiale, nell’ambito di un rinnovato sforzo volto a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un post su Telegram che l’attacco è stato complesso e sembrava deliberatamente progettato per causare il massimo danno, con l’impiego di missili balistici e da crociera, missili anti-nave e droni Shahed.