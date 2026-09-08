Totti nuovo advisor della Maxima Roma: “Avevo proposte nel calcio ma poco convincenti”

Francesco Totti è il nuovo advisor della Maxima Roma, una delle due squadre di basket della capitale. Il nuovo ruolo è stato presentato oggi a Roma nel corso di una conferenza stampa. “È un’esperienza importante perché, come sapete, per me lo sport è tutto. Il basket è uno degli sport più importanti del mondo e sono contento di poter intraprendere questo percorso”, ha detto l’ex attaccante e capitano dei giallorossi. “Ci sono state anche occasioni nel mondo del calcio che avrei potuto cogliere, avrei potuto accettare, ma non ne ero convinto fino in fondo. Ho parlato anche con il presidente Giovanni Malagò, ma poi è rimasta una chiacchierata. Paul (Paul Matiasic, presidente della Maxima Roma, ndr) invece è stato quello più decisivo”, ha aggiunto.