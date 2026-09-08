Sciopero del personale Trenitalia e Italo, disagi a Roma Termini

Disagi e disservizi per viaggiatori e pendolari alla stazione centrale di Roma Termini a causa dello sciopero indetto dal personale di Trenitalia, Italo, Trenord, Tper e Gruppo Fs per la giornata di oggi. Treni in ritardo e alcuni cancellati hanno causato lunghe file alle biglietterie e ai punti di assistenza clienti, con il personale della stazione e delle diverse compagnie impegnato nel supportare i viaggiatori nel trovare le migliori soluzioni possibili. Lo stop terminerà alle 21 di stasera.