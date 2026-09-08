Russia, valanga nel Caucaso: morti almeno 11 alpinisti

Undici persone hanno perso la vita dopo che una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti nella regione russa del Caucaso del Nord, in Kabardino-Balkaria, secondo quanto riferito dal ministero locale per le emergenze. La slavina si è abbattuta domenica lungo un pendio nella gola di Bezengi, travolgendo 33 persone che stavano effettuando un’escursione nella zona. Secondo le autorità, dieci sono riusciti a scendere con le proprie forze, mentre sei alpinisti feriti sono stati evacuati dai soccorritori. Si ignora tuttora quale sia la sorte di altre sei persone. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono, ha affermato il ministero.