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martedì 8 settembre 2026

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Russia, valanga nel Caucaso: morti almeno 11 alpinisti

LaPresse
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Undici persone hanno perso la vita dopo che una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti nella regione russa del Caucaso del Nord, in Kabardino-Balkaria, secondo quanto riferito dal ministero locale per le emergenze. La slavina si è abbattuta domenica lungo un pendio nella gola di Bezengi, travolgendo 33 persone che stavano effettuando un’escursione nella zona. Secondo le autorità, dieci sono riusciti a scendere con le proprie forze, mentre sei alpinisti feriti sono stati evacuati dai soccorritori. Si ignora tuttora quale sia la sorte di altre sei persone. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono, ha affermato il ministero.