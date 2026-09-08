Roma, Totti: “Non mi aspettavo questa partenza. Scudetto? Ci vuole prudenza”

Te l’aspettavi una Roma così? “No, sinceramente no, però siamo contenti, fiduciosi e speriamo di continuare su questa strada”. Francesco Totti, a margine della presentazione del suo nuovo ruolo nella società capitolina di basket, Maxima Roma, commenta la stagione della società giallorossa in Serie A. Qual è il segreto quest’anno? “Una squadra più competitiva, più vogliosa, adesso si conoscono ancora di più i giocatori, i giocatori conoscono le idee del mister, perciò penso che continuando così possiamo dire la nostra. Ci vuole tanta prudenza, anche perché siamo alla terza giornata di campionato, ne mancano tantissime, perciò, come ho detto prima, quando arriva la ventesima, trentesima, riesci a capire un attimo quale può essere la strategia annuale”.