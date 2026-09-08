Roma, Totti: "Centenario? Nessuna polemica con la società ma lo passerò con i tifosi"

“Per quanto riguarda il Centenario della Roma avrò modo e tempo di festeggiare con i miei tifosi. Io devo festeggiare con i miei tifosi, perché quello che mi hanno dato loro in 25 anni di carriera non me lo darà mai nessuno. Perciò è giusto e doveroso contraccambiare questa cosa. Qualcosa farò, farò tante cose”. Così Francesco Totti, alla conferenza stampa di presentazione del suo nuovo ruolo all’interno della società di basket Maxima Roma. “Il Centenario lo farò con i miei tifosi – ha ribadito – con la mia gente. Quello che mi hanno sempre dato io lo darò loro in questo anno bellissimo. Nessuna polemica, il Centenario fa parte di tutti, io sono romanista. Un quarto di secolo è trascorso con loro, sono sempre stato romanista”.