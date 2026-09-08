Roma, Mattarella rende omaggio a caduti Resistenza a Porta San Paolo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte alle celebrazioni dell’83esimo anniversario della Difesa di Roma, in ricordo dei militari e dei civili caduti nel 1943 nel tentativo di difendere la Capitale. Il Capo dello Stato ha reso omaggio ai combattenti italiani deponendo una corona d’alloro sulle lapidi commemorative dei Caduti militari e civili della Difesa di Roma. In seguito, le celebrazioni sono proseguite al Monumento del Parco della Resistenza, dove è stata deposta una seconda corona. Presenti alla cerimonia il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e numerose autorità civili e militari.