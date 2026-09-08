Noel e Liam Gallagher presentano il documentario sugli Oasis “Don’t Look Back in Anger”

Noel e Liam Gallagher hanno presentato lunedì sera a Londra in anteprima il loro nuovo documentario, “Oasis: Don’t Look Back in Anger”. All’evento hanno partecipato anche gli altri componenti della band, i loro figli, e star della musica, tra cui David Gilmour, Johnny Marr e Bobby Gillespie. Il documentario, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, segue i fratelli Gallagher nel loro tour di reunion del 2025, coronato da grande successo, e include filmati delle prove, del backstage e delle esibizioni sul palco.