Milano, Sala sul dopo mandato: "Non sono in ansia per il mio futuro"

“È ovvio che ci penso, ma con estrema tranquillità, e a volte sono quasi meravigliato del fatto che sono molto tranquillo e non in ansia per il mio futuro”. Beppe Sala, sindaco di Milano, parla del dopo mandato a margine della conferenza stampa di apertura della Fashion Week. Il sindaco non ha indicato una strada precisa per il futuro. “Conoscendomi avrò voglia ancora di lavorare – ha proseguito Sala – Però credo che avrò voglia anche di recuperare un po’ di tempo libero, me lo merito”. Alla domanda se resterà in politica ha risposto con una battuta: “Magari anche sì”.