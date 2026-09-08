Milano, Sala: "Le primarie non le auspico ma non ne ho paura"

“Nessun timore delle primarie e nessuna preferenza sui nomi in circolazione. Tutti i nomi saranno divisivi, non solo quello di Calabresi dopodiché, se ci saranno le primarie, non è che le auspico né credo che bisogna averne paura. Saranno i milanesi a decidere”. A dirlo il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della conferenza stampa di apertura della Fashion Week rispondendo alla domanda dei cronisti sul nome di Mario Calabresi, che circola con insistenza e che per qualcuno può risultare divisivo.