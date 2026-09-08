Manovra, Landini: "Sabato manifestazione Via Maestra, valutiamo mobilitazione"

Maurizio Landini preannuncia una manifestazione a Roma, in programma sabato 12 settembre. “Insieme a tutto il mondo conosciuto Via Maestra, ma anche con le varie associazioni laiche e cattoliche che in questi anni con noi hanno lavorato nelle campagne referendarie e anche con tutti i comitati civici, territoriali discuteremo e valuteremo se ci sono le condizioni per continuare la mobilitazione ed arrivare anche a una giornata di mobilitazione nazionale“, ha detto dalla Capitale il segretario della Cgil. “Valuteremo modalità e contenuti, perché pensiamo che già la legge di bilancio che il governo si appresta a fare non deve essere una legge di bilancio elettorale, fatta a scopi elettorali perché si va a votare, ma deve risolvere i problemi delle persone. E oggi noi vediamo tre priorità: uno si chiama salario, uno si chiama sanità pubblica, uno si chiama sicurezza nella vita e nei luoghi di lavoro”, ha aggiunto.