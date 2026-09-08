Francia, rubati quattro dipinti di Renoir dalla sua casa-museo in Costa Azzurra

Quattro preziosi dipinti di Pierre-Auguste Renoir sono stati rubati martedì dal Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. I ladri sono entrati dal giardino, dopo aver tagliato una recinzione, e hanno rimosso le opere dalle cornici. L’allarme è scattato alle 5:48 e la polizia è arrivata cinque minuti dopo, costringendo i malviventi a fuggire rapidamente. Due dipinti sono stati abbandonati nel giardino, mentre altri due risultano ancora dispersi: “Ritratto di Madame Colonna Romano” e “Giovane donna al pozzo”.

Il museo si trova nell’ultima dimora del pittore, dove Renoir visse fino alla morte nel 1919, ed è l’attrazione più famosa di Cagnes-sur-Mer, tra Cannes e Nizza. Il furto arriva dopo la spettacolare rapina dei gioielli della corona al Louvre di Parigi, avvenuta lo scorso anno.