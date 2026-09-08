Ex Ilva, Landini: "Serve l'intervento dello Stato per continuare a produrre acciaio"

Il segretario della Cgil Maurizio Landini fa il punto sull’Ex Ilva e chiede un intervento dello Stato. “Il sindacato ha avanzato da tempo una proposta molto precisa che chiede che ci sia un intervento pubblico nella società che dovrà dare un futuro e chiede che ci siano investimenti per continuare a produrre acciaio superando gli altoforni, ma continuando a produrre acciaio nel nostro Paese”, ha detto da Roma. “E’ il modo per impedire che ci siano licenziamenti e per impedire, in realtà, che ci sia una situazione drammatica che porta a un indebolimento complessivo di quei lavoratori”, ha aggiunto. “Non c’è più tempo da perdere e non siamo disponibili ad accettare soluzioni che vanno nella direzione di un ridimensionamento e di fatto di una chiusura di quelle attività”.