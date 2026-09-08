Canada, Carney sulla rottura dei negoziati commerciali con gli Usa: "Volevano dipendenza, non una vera partnership"

Il primo ministro canadese Mark Carney ha difeso la decisione di interrompere i negoziati commerciali con gli Stati Uniti, accusando Washington di aver avanzato richieste eccessive senza offrire abbastanza in cambio. Il Canada puntava a un accordo che rispettasse la sua sovranità, proteggesse i posti di lavoro e riducesse i costi per le famiglie su entrambi i lati del confine. Secondo Carney, gli Stati Uniti volevano inoltre limitare la capacità del Canada di tutelare la lingua francese e la propria cultura, avere voce in capitolo nei futuri accordi commerciali canadesi e imporre condizioni che avrebbero potuto danneggiare settori chiave come quello automobilistico, siderurgico e forestale. “Chiedevano troppo e offrivano troppo poco”, ha detto il premier, aggiungendo: “Volevano dipendenza, non un vero partenariato economico”. Carney ha quindi ribadito che il futuro del Canada “non sarà deciso a Washington”.