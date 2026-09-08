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martedì 8 settembre 2026

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Attacco israeliano in Libano, reporter tv Al-Manar ferito durante la diretta

LaPresse
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Un giornalista dell’emittente televisiva Al-Manar, controllata da Hezbollah, e un cameraman sono rimasti feriti domenica sera quando un secondo attacco israeliano ha colpito nelle loro vicinanze mentre stavano seguendo un precedente attacco nella città di Nabatiyeh, nel Libano meridionale. Il reporter ha riportato ferite da schegge alla gamba e al braccio. Il video mostra il momento in cui l’attacco colpisce nelle vicinanze del giornalista mentre sta trasmettendo in diretta. Il filmato ha avuto ampia diffusione online.