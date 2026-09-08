Arriva "First Hello", l'ecografia tattile in 3D realizzata per gli ipovedenti

Un’ecografia tattile stampata in 3D permette ai futuri genitori ipovedenti di percepire la forma, la posizione e i contorni del neonato durante la gravidanza. Il modello fa parte di un nuovo progetto pilota chiamato “First Hello” di Guide Dogs, un’organizzazione benefica britannica che sostiene le persone con disabilità visive. È pensato per futuri genitori, nonni o altri familiari che potrebbero non essere in grado di vedere gli schermi ecografici o le stampe. “Ora mi sento parte di tutto questo e posso percepire qualcosa”, ha detto il papà Reece Finnegan-Knight. “È quel momento che condividiamo insieme come futuri genitori”, ha aggiunto la mamma Sophy Finnegan-Knight.