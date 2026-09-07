Università, la Luiss dà il benvenuto alle nuove matricole nel segno dello sport e dell’innovazione

L’università Luiss ha dato oggi il benvenuto alle circa 4000 matricole che si apprestano a iniziare l’anno accademico. Un avvio sostenuto da numeri in forte crescita: nelle ultime selezioni le domande di ammissione sono aumentate del 21% per le lauree triennali e per quella di Giurisprudenza a ciclo unico, e del 20% per le lauree magistrali.

“Per loro è un momento molto importante, perché è un cambiamento della loro vita. Per noi è un momento importante perché dobbiamo prenderci carico di facilitare questo cambiamento, perché la Luiss deve far sì che oltre allo studio ci siano i valori che sono tipici di questa università”, è il commento del presidente della Luiss, Giorgio Fossa.

Gli fa eco il rettore dell’ateneo, Paolo Boccardelli, che sottolinea: “Oggi è un bellissimo giorno, inizia un nuovo anno pieno di aspettative, di promesse, vediamo i volti dei ragazzi e delle ragazze che sono pieni di speranza”. “Siamo in una fase di grandissimo cambiamento del mercato del lavoro, della formazione, degli assetti istituzionali, geopolitici, la politica stessa è in una fase di cambiamento”, ricorda Boccardelli, che proprio per questo rimarca “il dovere morale di aiutare questi giovani ad affrontare queste sfide con la consapevolezza delle loro capacità, delle loro personalità e dei loro ruoli”.

Tra gli ospiti d’onore, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, invitato in un panel ad hoc per parlare del rapporto tra studio e sport e, in particolare, del programma Dual Career, che permette agli studenti-atleti di conciliare università e agonismo. Tra gli studenti che ne hanno beneficiato, anche la top athlete e campionessa di nuoto sincronizzato Lucrezia Ruggiero, che ha dichiarato: “In questa giornata ricordiamo l’importanza di costruirsi come atleta, ma soprattutto come persona, grazie al progetto della dual career e della Luiss Sport Academy, che ci permette di studiare e fare sport allo stesso tempo. Questo farà in modo che quando la nostra carriera sportiva terminerà, avremo qualcosa di pronto a sostituirla”, è l’augurio conclusivo di Ruggiero.

Proprio oggi, a testimonianza della crescita internazionale dell’università, sono arrivati i risultati del Financial Times Masters in Management Ranking 2026, che collocano il corso di Laurea Magistrale in Management di Luiss al 30° posto a livello mondiale, con un miglioramento di due posizioni rispetto all’anno precedente. Il risultato si inserisce in un percorso di crescita già evidenziato, nei mesi scorsi, dal Financial Times Masters in Finance Pre-experience Ranking 2026, nel quale il corso di Laurea Magistrale in Corporate Finance di Luiss ha raggiunto il 18° posto a livello mondiale, guadagnando due posizioni rispetto al 2025 e conquistando il 1° posto in Italia.