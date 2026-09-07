Russia-Corea del Nord, inaugurato un ponte che unisce i due Paesi

Lunedì Russia e Corea del Nord hanno inaugurato il primo ponte stradale che attraversa il loro confine comune, un evento che i funzionari russi hanno salutato come un passo avanti nel rafforzamento dei legami tra i due Paesi.

Il ponte sul fiume Tumen è lungo un chilometro, dispone di due corsie e consentirà il passaggio di fino a 300 veicoli al giorno attraverso un valico di frontiera di nuova costruzione.

Le relazioni e i programmi di scambio tra Russia e Corea del Nord hanno conosciuto un forte sviluppo negli ultimi anni, con Pyongyang che ha fornito munizioni e truppe a sostegno dell’operazione militare russa contro l’Ucraina.