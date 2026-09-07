Napoli, anziane rapinate in ascensore: 35enne fermato dai Carabinieri

Un 35enne già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dai Carabinieri di Scampia, a Napoli, gravemente indiziato di tre rapine ai danni di donne anziane. Il presunto rapinatore avrebbe agito anche negli ascensori, minacciando le vittime con una pistola giocattolo e sfruttando momenti in cui non potevano fuggire. Le rapine, avvenute tra il 27 agosto e il 2 settembre, hanno coinvolto donne tra i 63 e gli 83 anni, alcune delle quali sono rimaste ferite durante le aggressioni. Decisive per identificarlo sono state le immagini delle telecamere: tatuaggi, abbigliamento, scarpe e orologio hanno permesso ai militari di collegarlo ai diversi episodi. Fermato nel Parco dei Ciliegi, è stato trovato con una pistola giocattolo e 1.145 euro in contanti ed è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.