Lega, Fontana: "Sarebbe sbagliato sfiduciare Romeo a Senato"

“Sfiduciare Romeo al Senato? Credo che sarebbe una cosa sbagliata. Io credo che noi siamo propositivi e non credo che quindi si debbano prevedere delle ipotetiche condanne per chi è semplicemente una persona che vuole fare il bene del movimento”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, sull’ipotesi di una sfiducia dei sentori del Carroccio al loro capogruppo Massimiliano Romeo. Quest’ultimo, a chi gli chiedeva se fosse una sfiducia lo considerasse un atto di guerra, ha risposto: “Io sono un uomo di pace, ho il mio stile e modo di fare, non attacco nessuno e rispetto la struttura gerarchica del partito”.