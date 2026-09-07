Lega, Fontana: “A Salvini dirò che c’è ancora tanta gente che vuole partito potente”

“Sono felice di questa serata e dirò a Matteo Salvini che ci sono ancora tanti leghisti che credono nella Lega e vogliono che la Lega torni a essere quel partito potente di cui parlava Umberto Bossi. È stata un’iniezione di fiducia, una chiara volontà della nostra gente di continuare a credere nel libero Nord, nell’autonomia, di cercare di tonare a essere il sindacato del Nord. Inizierò raccontando come è andato questa serata”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, alla presentazione del libro di Massimiliano Romeo, da Alzano Lombardo.