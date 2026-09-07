Gualtieri: "In Italia abbiamo le condizioni per sconfiggere l'estrema destra"

“Se mi preoccupa la vittoria di Afd in Sassonia? Ovviamente sì, è una cosa molto brutta. Per adesso sono solo proiezioni, poi vedremo i risultati definitivi”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivando alla festa di AVS ‘Terra!’ dove sarà impegnato in un panel con, tra gli altri, il già leader laburista inglese Jeremy Corbyn. “Se in Italia può succedere la stessa cosa con Futuro Nazionale? No, penso che la situazione sia diversa. Noi abbiamo le condizioni per vincere e per sconfiggere l’estrema destra”, continua.